Сайт НХЛ предположил, сколько очков наберёт Александр Овечкин в новом сезоне

Журналистка официального сайта НХЛ Анна Дуа предположила, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом сезоне Национальной хоккейной лиги наберёт 70 очков.

Фото: NHL

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.

Главные рекорды Александра Овечкина

Ранее нападающий «Северстали» Алексей Кручинин ответил на вопрос, влияет ли на физическую форму Александра Овечкина его любовь к пиву.