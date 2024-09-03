Клуб из Швеции попросил болельщиков помочь в приобретении игрока из НХЛ

Шведский клуб «МОДО» обратился к болельщикам с просьбой финансово помочь в приобретении своего воспитанника, защитника Маттиаса Норлиндера, выступающего в системе «Монреаль Канадиенс».

В «МОДО» рассчитывают собрать сумму в один миллион шведских крон (около $ 10 тыс.). По состоянию на 3 сентября собрано 513 125 шведских крон.

«Нам бы очень хотелось видеть его в нашем составе, но нашего бюджета на это сейчас не хватает. Поэтому мы обращаемся ко всем болельщиком клуба в стране, которые могут помочь нам. Я верю и надеюсь, что мы сможем решить эту проблему вместе», — заявил спортивный директор «МОДО» Хенрик Градин.

24-летний Норлиндер в минувшем сезоне сыграл за клуб АХЛ «Лавал Рокет» 50 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков. За «Монреаль» Маттиас провёл шесть матчей с одной результативно передачей.