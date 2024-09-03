Александр Кожевников ответил на вопрос о фаворитах нового сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос о фаворитах нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«У меня нет определённых ожиданий от предстоящего сезона КХЛ, но мне интересно будет наблюдать за игрой «Металлурга» — чемпиона прошлого сезона, а также за тем, как Евгений Кузнецов покажет себя после возвращения в Россию. Основные тенденции сезона, скорее всего, будут связаны с введением новых правил, но пока сложно делать какие-то прогнозы.

По набору, конечно, можно выделить СКА, который является сильной командой и в том же году был фаворитом. Но и у ЦСКА хороший подбор игроков, они молодцы. Однако определить фаворитов заранее сложно, многое станет ясно только после старта чемпионата», — приводит слова Кожевникова «РБК Спорт».

Сегодня, 3 сентября, стартует 17-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 установлены новые предельные сроки чемпионата КХЛ. Регулярка закончится 23 марта 2025 года, финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина — не позже 31 мая 2025 года.