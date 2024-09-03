Нападающий «Салавата» Хмелевски рассказал, с какой командой КХЛ играть интереснее всего

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски заявил, что ему нравится играть с казанским «Ак Барсом» в рамках Континентальной хоккейной лиги.

— С какой командой лиги встречаться на льду интереснее всего?

— Игры против «Ак Барса» самые заряженные, все хотят видеть «зелёное дерби». Также есть много других интересных команд. На Дальнем Востоке, например, вообще словно другой мир, часовой пояс и еда. Люблю там играть, у них полные трибуны, в плей-офф там была приятная атмосфера, — заявил Хмелевски.

Напомним, Хмелевски набрал 56 очков в 67 матчах «Салавата Юлаева» в минувшем сезоне. Он смог забросить 27 шайб и отдать 29 голевых передач. Александр проведёт в составе уфимской команды уже третий сезон подряд.