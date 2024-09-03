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«Если чувствую, что-то идёт не так, буду говорить прямо». Кручинин о ситуации в «Торпедо»

«Если чувствую, что-то идёт не так, буду говорить прямо». Кручинин о ситуации в «Торпедо»
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Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин рассказал о своём отстранении в «Торпедо». Перед стартом плей-офф в прошлом сезоне главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов вывел нападающего из состава.

«Никогда не бывает одного виноватого. Всегда виноваты обе стороны. И я делал ошибки, и были недопонимания. Конечно, я сделал выводы, знаю, где я был неправ. Несмотря на неудачный сезон, я приобрёл опыт.

Наверное, есть что-то общее в моей истории с историей отстранения Антона Сизова. Он тоже был одним из опытных игроков, который имел своё мнение и не боялся его высказывать, мог выражать недовольство в раздевалке. В этом плане я такой же человек. Если чувствую, что что-то идёт не так, то буду говорить об этом прямо. Для меня его уход точно был шоком, потому что ничего сверхъестественного, за что обычно отстраняют людей, не произошло», — цитирует Кручинина «ВсеПроСпорт».

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