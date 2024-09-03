Экс-тренер ЦСКА: что не получилось в прошлом сезоне, мне понятно, но это не для прессы

Экс-тренер ЦСКА, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, четырёхкратный чемпион СССР и России в роли игрока Равиль Якубов рассказал о прошлом неудачном сезоне для армейского клуба.

— Некоторые игроки, а также эксперты говорили, что Григоренко и другие лидеры ЦСКА после чемпионских сезонов «выгорели» — и в этом причина неудач в прошлом плей-офф. Согласитесь?

— Не совсем понимаю, о чём разговор. Глагол «выгореть» — это не про профессиональный спорт и тем более не про ЦСКА с его историей, традициями и амбициями. Если ты выгораешь, то завершаешь свою карьеру в спорте. А в ЦСКА её никто не завершил.

Считаю, что в последние годы в ЦСКА мы показали отличный результат. Что не получилось в прошлом сезоне, мне понятно. Но, опять-таки, это разговор не для прессы, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в первом матче нового сезона ЦСКА сыграет со «Спартаком» 5 сентября.