Александр Радулов дал совет Демидову в преддверии игры Ивана за «Монреаль»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов поделился ожиданиями от игры нападающего Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс». Радулов в сезоне-2016/2017 сыграл 76 матчей за «Канадиенс», набрав 54 (18+36) очка. В плей-офф НХЛ на его счету шесть игр.

«В Квебеке люди в хорошем смысле слова сумасшедшие, они сходят с ума по хоккею. Я не видел ничего подобного нигде. Атмосферу на играх в Монреале невозможно передать словами. Вот почему Демидов, который может поехать туда в следующем году, должен всем этим насладиться. Потому что это чистое веселье, он будет в восторге.

Да, на него будут оказывать давление, и он должен это понимать. Но он должен обратить это давление себе на пользу. В Квебеке болельщики понимают хоккей. Если вы отдадите все силы, они это увидят и оценят. У них даже хоккей есть на пятидолларовой купюре», — приводит слова Радулова RG.org.