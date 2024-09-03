Главный тренер «Северстали» Козырев ответил на упрёки со стороны Романа Ротенберга

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев ответил на упрёки со стороны наставника СКА Романа Ротенберга, который высказал недовольство тем, что специалист череповецкой команды пропускает пресс-конференции после межсезонных игр.

— Роман Ротенберг подверг критике ваше отношение к пресс‑конференциям. Как вы на это реагируете?

— Никак не реагирую. То, что касается регламента, «Северсталь» ничего не нарушает. Мы точно действуем по регламенту. Что касается интереса СМИ, то на него влияет наша игра — тот хоккей, который мы показываем для наших болельщиков, как мы побеждаем, вот это влияет, — приводит слова Козырева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне КХЛ «Северсталь» обыграла СКА (3:0) на «СКА-Арене». Козырев ранее работал в системе СКА и тренировал фарм-клуб петербуржцев в ВХЛ.