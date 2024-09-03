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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Металлург» — «Локомотив»: составы команд на матч открытия сезона-2024/2025 КХЛ

«Металлург» — «Локомотив»: составы команд на матч открытия сезона-2024/2025 КХЛ
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Сегодня, 3 сентября, стартует 17-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны составы команд на игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
0 : 0
Локомотив
Ярославль

Состав «Металлурга»:

Набоков (Смолин);
Башкиров — Козлов — Петунин, Яковлев — Ерёменко;
Силантьев — Гераськин — Уилсон, Маклюков — Пресс;
Акользин — Джонсон — Коробкин, Хабаров — Минулин;
Шалагин — Сапожников — Майоров, Паливко — Грасс.

Фото: ХК «Металлург»

Состав «Локомотива»:

Исаев (Мельничук);
Каюмов — Шалунов — Берёзкин, Симашев — Сергеев;
Радулов — Фрейз — Бут, Черепанов — Гернат;
Лихачёв — Иванов — Алексеев, Ульев — Елесин;
Кирьянов — Красковский — Полунин, Сурин — Кожевников.

Фото: ХК «Локомотив»

В матчах за Кубок Открытия «Металлург» побеждал дважды, при одном поражении. У «Локомотива» — два поражения.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 установлены новые предельные сроки чемпионата КХЛ. Регулярка закончится 23 марта 2025 года, финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина — не позже 31 мая 2025 года.

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