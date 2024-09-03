«Я вроде играть не разучился». Радулов рассказал о своей роли в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал о своей роли в составе ярославской команды. 38-летний форвард подписал контракт с клубом в межсезонье, перейдя из казанского «Ак Барса».

«Я же понимал, когда начались разговоры с Ярославлем, для чего меня приглашают. После пары-тройки встреч с руководством, с Игорем Валерьевичем [Никитиным] это прям обсуждалось и говорилось. И я понимал, что «Локомотив» — очень разнообразная команда. В ней много хороших молодых пацанов, которые в том году очень сильно себя зарекомендовали. И никто не ушёл, остался костяк.

Мне нужно входить, вливаться в команду. Стараться выполнять тренерские установки, отдаваться полностью хоккею. А там будет то, что будет. Я вроде играть не разучился. Когда есть возможность создать момент, то постараемся это сделать», — цитирует Радулова «Матч ТВ».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».