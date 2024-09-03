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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
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«Порвалось лёгкое, попал воздух». Капитан «Металлурга» — о травме, полученной в плей-офф

«Порвалось лёгкое, попал воздух». Капитан «Металлурга» — о травме, полученной в плей-офф
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о травме, полученной в седьмом матче серии финала Восточной конференции с «Автомобилистом». Из-за этого повреждения Яковлев полностью пропустил финал Кубка Гагарина с «Локомотивом».

«В седьмом матче с «Автомобилистом», практически в последней смене, уже когда «5 на 6» играли, Да Коста бросил по воротам, и мне шайба попала с задней стороны в лопатку. От этого удара получилось так, что лёгкое порвалось. Сделали снимок, туда попал воздух, его откачивали. Ну вот… Такая, немного… история», — цитирует Яковлева пресс-служба КХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

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