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«Авангард» представил проморолик к началу нового сезона-2024/2025 КХЛ

«Авангард» представил проморолик к началу нового сезона-2024/2025 КХЛ
Аудио-версия:
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Пресс-служба «Авангарда» представила проморолик к началу нового сезона-2024/2025 КХЛ. В ролике представлены болельщики омского клуба и различные жизненные ситуации.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале клуба.

Первый матч в новом сезоне «Авангард» проведёт 4 сентября. Соперником омского клуба станет новосибирская «Сибирь». Встреча пройдёт в Омске и начнётся в 16:30 мск.

В прошлом сезоне «Авангард» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции. В плей-офф омский клуб в первом раунде обыграл тольяттинскую «Ладу» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Авангард» в борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи встреч.

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