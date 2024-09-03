«Нервозность, какой-то мандраж». Овечкин рассказал об игре в финалах хоккейных турниров

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что играть в финале турниров — это мечта любого хоккеиста. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли в 2018 году в составе «Кэпиталз».

«Финал — это наша цель. Попасть в финал Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, чемпионата мира. Конечно, есть нервозность, какой-то мандраж. Ты идёшь к этой цели весь сезон. И когда ты в финале, то понимаешь, что отступать уже некуда, нужно отдавать все силы», — цитирует Овечкина пресс-служба КХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.