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Леон Драйзайтль подписал новый контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн

Леон Драйзайтль подписал новый контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн
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Нападающий Леон Драйзайтль подписал новый восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение начинает действовать с сезона-2025/2026, кэпхит контракта составляет $ 14 млн. Текущий контракт немецкого форварда на $ 8,5 млн в год истекает по окончании сезона-2024/2025.

В прошедшем регулярном чемпионате немец провёл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

Таким образом, 28-летний немецкий нападающий станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ. Сейчас им является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс ($ 13,25 млн в год).

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