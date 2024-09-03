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Новый контракт Драйзайтля стал рекордным в НХЛ по величине кэпхита в $ 14 млн

Нападающий Леон Драйзайтль подписал новый восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн. Соглашение начинает действовать с сезона-2025/2026, кэпхит контракта составляет $ 14 млн. Этот контракт стал рекордным в НХЛ по величине кэпхита.

Таким образом, 28-летний немецкий нападающий станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ. Сейчас им является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс ($ 13,25 млн в год).

Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, новый контракт Драйзайтля включает в себя полный запрет на обмен.

В прошедшем регулярном чемпионате немец провёл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.