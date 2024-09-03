«Исторический день для «Ойлерз». Генменеджер «Эдмонтона» — о новом контракте Драйзайтля

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн прокомментировал подписание нового восьмилетнего контракта с нападающим Леоном Драйзайтлем на общую сумму $ 112 млн. Немецкий форвард с сезона-2025/2026 станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.

«Это исторический день для «Ойлерз». Преданность Леона нашей команде, нашему городу и болельщикам клуба по всему миру невозможно переоценить. Его желание помочь принести титул Кубка Стэнли в Эдмонтон является центральным во всём, что он делает как на льду, так и за его пределами», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате немец сыграл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.