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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов стал автором первого гола в новом сезоне КХЛ

В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» в эти минуты играют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу ярославцев.

Автором первого гола нового сезона КХЛ стал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, реализовавший первое большинство в матче. Ассистентами стали Максим Шалунов и Максим Берёзкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что через несколько секунд после вбрасывания в центральном круге после гола Каюмова «Локомотиву» удалось удвоить преимущество. Выходом один на один с вратарём «Металлурга» Ильёй Набоковым воспользовался нападающий ярославского клуба Никита Кирьянов.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.