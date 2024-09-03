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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов стал автором первого гола в новом сезоне КХЛ

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов стал автором первого гола в новом сезоне КХЛ
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В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» в эти минуты играют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу ярославцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 32:03 (5x4)     0:2 Кирьянов (Полунин, Гернат) – 32:13 (5x5)     0:3     1:3 Силантьев (Ерёменко, Маклюков) – 53:50 (5x5)     2:3 Джонсон (Силантьев, Уилсон) – 56:48 (5x5)    

Автором первого гола нового сезона КХЛ стал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, реализовавший первое большинство в матче. Ассистентами стали Максим Шалунов и Максим Берёзкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что через несколько секунд после вбрасывания в центральном круге после гола Каюмова «Локомотиву» удалось удвоить преимущество. Выходом один на один с вратарём «Металлурга» Ильёй Набоковым воспользовался нападающий ярославского клуба Никита Кирьянов.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

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