Голы Каюмова и Кирьянова повторили рекорд «Локомотива» по скорострельности в КХЛ

В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» в эти минуты играют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». После второго периода счёт 2:0 в пользу ярославцев. Две шайбы за 10 секунд, заброшенные Артуром Каюмовым и Никитой Кирьяновым, стали повторением рекорда «Локомотива» по скорострельности в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На отметке в 32 минуты и 3 секунды первую шайбу «Локомотива» забросил Артур Каюмов. Спустя 10 секунд Никита Кирьянов удвоил преимущество ярославцев. 25 августа 2017 года Владислав Картаев и Петри Контиола забросили две шайбы в ворота «Слована» также за 10 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.