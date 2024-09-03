Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ведущий защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг пропустит весь следующий сезон НХЛ

Ведущий защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг пропустит весь следующий сезон НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что защитнику Тори Крюгу предстоит операция по устранению предартритных изменений в левой лодыжке, из-за которых он пропустит весь сезон-2024/2025. Травма является совокупным результатом перелома кости, полученного ранее в его игровой карьере.

Крюг работал над реабилитацией травмы с помощью нехирургических вмешательств в течение нескольких недель, но это не дало желаемого результата. Врачи провели повторное обследование и определили, что потребуется операция.

В прошлом сезоне 33-летний защитник сыграл 77 матчей регулярного чемпионата, набрав 39 (4+35) очков и 32 минуты штрафа. Всего за карьеру Крюг провёл 778 игр регулярного сезона, включая выступления за «Бостон» и «Сент-Луис», набрав в общей сложности 483 (89+394) очка и 374 минуты штрафа.

Материалы по теме
Ведущий защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг может пропустить весь следующий сезон НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android