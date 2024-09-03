Ведущий защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг пропустит весь следующий сезон НХЛ

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что защитнику Тори Крюгу предстоит операция по устранению предартритных изменений в левой лодыжке, из-за которых он пропустит весь сезон-2024/2025. Травма является совокупным результатом перелома кости, полученного ранее в его игровой карьере.

Крюг работал над реабилитацией травмы с помощью нехирургических вмешательств в течение нескольких недель, но это не дало желаемого результата. Врачи провели повторное обследование и определили, что потребуется операция.

В прошлом сезоне 33-летний защитник сыграл 77 матчей регулярного чемпионата, набрав 39 (4+35) очков и 32 минуты штрафа. Всего за карьеру Крюг провёл 778 игр регулярного сезона, включая выступления за «Бостон» и «Сент-Луис», набрав в общей сложности 483 (89+394) очка и 374 минуты штрафа.