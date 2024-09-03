«Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ

В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» состоялась встреча между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Первый гол в матче на 33-й минуте забил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, реализовавший первое большинство в матче. Ассистентами стали Максим Шалунов и Максим Берёзкин. Через 10 секунд Никита Кирьянов удвоил преимущество гостей. В середине третьего периода великолепная комбинация удалась «Локомотиву», а Максим Шалунов с передач Каюмова и Берёзкина поразил ворота соперника. Первую шайбу «Металлурга» в матче забросил Дмитрий Силантьев за шесть с небольшим минут до конца. Затем Люк Джонсон сократил отставание до минимума, но большего «Металлургу» добиться не удалось. Ворота команд защищали голкиперы Илья Набоков и Даниил Исаев. Отметим, что «Металлург» играл без ряда игроков основного состава.

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Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка Открытия за победу в стартовом матче нового сезона КХЛ.