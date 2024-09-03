Александр Радулов — первый игрок в истории КХЛ, победивший в пяти матчах за Кубок Открытия

В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» состоялась встреча между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком в истории КХЛ, победившим в пяти матчах за Кубок Открытия, и первым хоккеистом, который это сделал в составе четырёх разных команд – дважды с «Салаватом Юлаевым», по разу – с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба КХЛ, по три раза Кубок Открытия выигрывали 15 хоккеистов.

Отметим, что Радулову не удалось отметиться результативными баллами в первом матче нового сезона КХЛ. 38-летний нападающий пополнил состав ярославского «Локомотива» в межсезонье.