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Александр Радулов — первый игрок в истории КХЛ, победивший в пяти матчах за Кубок Открытия

Александр Радулов — первый игрок в истории КХЛ, победивший в пяти матчах за Кубок Открытия
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В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» состоялась встреча между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 32:03 (5x4)     0:2 Кирьянов (Полунин, Гернат) – 32:13 (5x5)     0:3 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 47:04 (5x5)     1:3 Силантьев (Ерёменко, Маклюков) – 53:50 (5x5)     2:3 Джонсон (Силантьев, Уилсон) – 56:48 (6x5)    

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком в истории КХЛ, победившим в пяти матчах за Кубок Открытия, и первым хоккеистом, который это сделал в составе четырёх разных команд – дважды с «Салаватом Юлаевым», по разу – с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба КХЛ, по три раза Кубок Открытия выигрывали 15 хоккеистов.

Отметим, что Радулову не удалось отметиться результативными баллами в первом матче нового сезона КХЛ. 38-летний нападающий пополнил состав ярославского «Локомотива» в межсезонье.

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