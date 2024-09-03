Вовченко рассказал, что был близок к переходу в «Автомобилист» вместо «Металлурга»

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко рассказал о своём переходе из «Северстали» в «Металлург» по ходу прошлого сезона-2023/2024 КХЛ. Форвард стал обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского клуба.

«Так сложилось просто, что, когда мы начинали сезон, и там [в «Северстали»] что-то не задалось. Потом я сломал ногу, травма была, два месяца пропустил, вышел и… что-то им [тренерам «Северстали»] не нравилось, видимо. И было принято решение меня обменять. Мне позвонил агент и сказал: «Всё, ты едешь в «Автомобилист». Я говорю: «Вов, попробуй в «Магнитку» позвони, скажи, что я прям туда вот очень хочу». Он говорит: Давай я сейчас последний раз позвоню, и всё точно решим». Всё получилось, меня обменяли, я на следующий день собрал вещи и прилетел в Магнитогорск», — цитирует Вовченко пресс-служба КХЛ.