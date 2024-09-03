«Заждались, честно говоря, с прошлого сезона». Никитин — о победе над «Металлургом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2) в стартовом матче нового сезона КХЛ.

«Заждались, честно говоря, с прошлого сезона. Хотелось быстрее сыграть. Много нервов у ребят было, не сразу вошли. Много хороших моментов было. Концовку отдали. Думаю, скорее этот матч в плюс, чем в минус. Должны научиться быть последовательными всю игру.

— Приходилось ли кого-то сдерживать, чтобы не перегорели?

— Можно перегореть всё-таки. Команда, которая играла в финале — это определённый уровень. Было интересно посмотреть, как ребята это лето пережили, не просто постараться выиграть сегодня.

— Сумели выйти на оптимальный состав?

— Мартин Гернат только сегодня прилетел, Артур Каюмов второй день тренировался. Рушан Рафиков тренироваться начал. Лёха Береглазов ещё неделю будет тренироваться точно. Рассматриваем это как шанс для молодых игроков, некоторые из них хорошо сыграли.

— Почему решили поставить Герната в состав? Разин дал отдохнуть Михайлису и Орехову.

— Не думаю, что Андрей Владимирович отталкивался от нас, как и мы от него. Начинать Кубок Открытия в шесть защитников, где два из них 2005 года рождения — неуважение не то что к сопернику, это неуважение к себе. Мартин приехал с другими эмоциями, у ребят со сборной Казахстана разочарование. Дадим ему восстановиться, но у каждого свои проблемы, каждый по-своему их решает.

— О чём говорят два гола подряд?

— После каждого гола следующая смена очень важна. Она должна стабилизировать, дать положительные эмоции. Забивать дуплетом очень приятно, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.