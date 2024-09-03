Никитин рассказал, почему не выпустил на матч с «Металлургом» нападающего Егора Сурина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал об адаптации 19-летнего защитника Марка Ульева и объяснил, почему не выпустил на матч с «Металлургом» нападающего Егора Сурина.

— Как Марк Ульев адаптируется к новой роли?

— Всегда привожу в пример Вячеслава Фетисова. Он понял, что может играть другого защитника, потому что там был Лидстрём. Это помогло ему выиграть два Кубка Стэнли. Марку было явно проще адаптироваться с молодёжки. Умный игрок должен находить те импульсы, которые помогут команде.

— Сегодня вы не выпустили Егора Сурина.

— Думаю, он будет играть в следующем матче. Говорил, что следующий сезон для него будет рваный, непростой, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.