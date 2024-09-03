Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Никитин оценил первую победу «Локомотива» в Магнитогорске с октября 2013 года

Игорь Никитин оценил первую победу «Локомотива» в Магнитогорске с октября 2013 года
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал первую победу ярославского клуба в Магнитогорске за последние 11 лет. Предыдущая победа «Локомотива» в Магнитогорске была одержана 22 октября 2013 года.

— «Локомотив» выиграл в Магнитогорске впервые за почти 11 лет.
— Так далеко мы не заглядывали. Рассказывал ребятам про свой опыт в Ярославле. До этого мы проиграли две игры не потому, что плохо играли, а потому что на первую игру выходили с каким-то непонятным грузом. Рад, что сегодня вышли с другим настроением, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Таким образом, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Открытия за победу в стартовом матче нового сезона КХЛ.

Материалы по теме
«Локомотив» взял первый трофей сезона КХЛ! И повторил мощный клубный рекорд
«Локомотив» взял первый трофей сезона КХЛ! И повторил мощный клубный рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android