Игорь Никитин оценил первую победу «Локомотива» в Магнитогорске с октября 2013 года

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал первую победу ярославского клуба в Магнитогорске за последние 11 лет. Предыдущая победа «Локомотива» в Магнитогорске была одержана 22 октября 2013 года.

— «Локомотив» выиграл в Магнитогорске впервые за почти 11 лет.

— Так далеко мы не заглядывали. Рассказывал ребятам про свой опыт в Ярославле. До этого мы проиграли две игры не потому, что плохо играли, а потому что на первую игру выходили с каким-то непонятным грузом. Рад, что сегодня вышли с другим настроением, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Таким образом, ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Открытия за победу в стартовом матче нового сезона КХЛ.