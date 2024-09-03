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Разин — о поражении от «Локомотива»: в концовке матча мы могли сотворить чудо

Разин — о поражении от «Локомотива»: в концовке матча мы могли сотворить чудо
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в стартовом матче нового сезона КХЛ. Магнитогорцы отыграли две шайбы в концовке встречи, но не смогли сравнять счёт.

«Всех хочется поздравить с началом сезона. Работы у нас у всех прибавится. Думаю, будет интересный сезон. Очень робко начали, много ребят первый раз окунулись в такую обстановку. Жаль, что не забили первыми, потому что немножко почувствовали бы уверенность. До первого гола соперник играл сильнее, в концовке мы могли сотворить чудо. Счёт по игре, ничего страшного. Концовку игры провели очень хорошо. Такую игру надо на следующий матч перенести.

— Что с Егором Коробкиным?
— Они съездили с доктором на снимок, вроде всё не так страшно. Завтра доктор скажет, что и как, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 32:03 (5x4)     0:2 Кирьянов (Полунин, Гернат) – 32:13 (5x5)     0:3 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 47:04 (5x5)     1:3 Силантьев (Ерёменко, Маклюков) – 53:50 (5x5)     2:3 Джонсон (Силантьев, Уилсон) – 56:48 (6x5)    
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