Разин — о поражении от «Локомотива»: в концовке матча мы могли сотворить чудо

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в стартовом матче нового сезона КХЛ. Магнитогорцы отыграли две шайбы в концовке встречи, но не смогли сравнять счёт.

«Всех хочется поздравить с началом сезона. Работы у нас у всех прибавится. Думаю, будет интересный сезон. Очень робко начали, много ребят первый раз окунулись в такую обстановку. Жаль, что не забили первыми, потому что немножко почувствовали бы уверенность. До первого гола соперник играл сильнее, в концовке мы могли сотворить чудо. Счёт по игре, ничего страшного. Концовку игры провели очень хорошо. Такую игру надо на следующий матч перенести.

— Что с Егором Коробкиным?

— Они съездили с доктором на снимок, вроде всё не так страшно. Завтра доктор скажет, что и как, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.