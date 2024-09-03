«Вам сразу 300 тысяч выложить?» Разин ярко оценил отсутствие удалений у «Локомотива»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил отсутствие удалений у «Локомотива» (2:3) в стартовом матче нового сезона КХЛ. Ярославцы реализовали единственное большинство и ни разу не сыграли в меньшинстве.

— Увидели у Козлова, Сапожникова, как они входят во вкус в КХЛ?

— К этим ребятам вообще претензий нет. Может, в первых сменах было, но потом от них и угроза исходила, и в защите отыграли хорошо. За исключением третьего гола, там Андрей мог перехватить передачу. Я их игрой доволен.

— Почему не было Пресса в концовке?

— Он до этого нажрался сильно. Он и упал, когда откатывался. Хотелось темп игры сохранить.

— Как Силантьеву удаются такие голы?

— Как говорится, закрыл глаза, попал. Мне показалось, что он в дальний угол бросал. Его зацепили, там даже судья руку поднял, и шайба пошла в ближний угол. Не знаю, как у него так получается. Дай бог, чтоб и дальше получалось.

— Большинство могло стать одним из оружий «Металлурга». Что помешало зарабатывать удаления?

— Вам сразу 300 тысяч выложить? Вы видели повторы? Там, ну… Короче, всё (смеётся), — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.