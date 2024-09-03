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«Вам сразу 300 тысяч выложить?» Разин ярко оценил отсутствие удалений у «Локомотива»

«Вам сразу 300 тысяч выложить?» Разин ярко оценил отсутствие удалений у «Локомотива»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил отсутствие удалений у «Локомотива» (2:3) в стартовом матче нового сезона КХЛ. Ярославцы реализовали единственное большинство и ни разу не сыграли в меньшинстве.

— Увидели у Козлова, Сапожникова, как они входят во вкус в КХЛ?
— К этим ребятам вообще претензий нет. Может, в первых сменах было, но потом от них и угроза исходила, и в защите отыграли хорошо. За исключением третьего гола, там Андрей мог перехватить передачу. Я их игрой доволен.

— Почему не было Пресса в концовке?
— Он до этого нажрался сильно. Он и упал, когда откатывался. Хотелось темп игры сохранить.

— Как Силантьеву удаются такие голы?
— Как говорится, закрыл глаза, попал. Мне показалось, что он в дальний угол бросал. Его зацепили, там даже судья руку поднял, и шайба пошла в ближний угол. Не знаю, как у него так получается. Дай бог, чтоб и дальше получалось.

— Большинство могло стать одним из оружий «Металлурга». Что помешало зарабатывать удаления?
— Вам сразу 300 тысяч выложить? Вы видели повторы? Там, ну… Короче, всё (смеётся), — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 32:03 (5x4)     0:2 Кирьянов (Полунин, Гернат) – 32:13 (5x5)     0:3 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 47:04 (5x5)     1:3 Силантьев (Ерёменко, Маклюков) – 53:50 (5x5)     2:3 Джонсон (Силантьев, Уилсон) – 56:48 (6x5)    
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