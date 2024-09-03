Разин — о большом количестве травм в «Металлурге»: мы задействовали практически всех

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о большом количестве травмированных хоккеистов в команде. В матче с «Локомотивом» не принимали участие шесть игроков основного состава из-за различных повреждений. Также в игре с ярославцами отсутствовали Никита Михайлис и Валерий Орехов, вызванные в сборную Казахстана.

— Будут ли Михайлис и Орехов играть со СКА?

— Будут.

— Планируется ли ещё ротация?

— Сегодня мы задействовали практически всех, травмированные так и остались травмированными. Остался один Жугин, подъехал Михайлис. Пока пресс-конференция Игоря Никитина шла, я три сочетания сделал, в четвёртой тройке есть два человека, по третьему думаем ещё, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.