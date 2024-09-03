Меркли: «Автомобилист» ставит задачу выиграть Кубок Гагарина, у нас большие ожидания

Нападающий «Автомобилиста» Ник Меркли рассказал об адаптации в екатеринбургском клубе и заявил, что команда нацелена на завоевание Кубка Гагарина в новом сезоне КХЛ. Канадец подписал с «Автомобилистом» двухлетний контракт в межсезонье.

— Как освоился в Екатеринбурге и в команде?

— Всё прошло потрясающе – великолепный город. Мне всё очень нравится. За то время, что я нахожусь в Екатеринбурге, уже успел посетить пару ресторанов, которые произвели на меня отличное впечатление. Очень рад познакомиться со своими одноклубниками – они все приятные ребята. И хотел бы отдельно сказать, что у «Автомобилиста» потрясающая поддержка.

— Какие цели у команды на этот сезон?

— Вся команда заряжена на этот сезон! У нас большие ожидания. Наша первоочередная цель – это выход в плей-офф. Но также мы ставим перед собой задачу выиграть Кубок. Я думаю, что эта мысль сидит в головах у всей команды, и я с этой целью приходил в «Автомобилист», — цитирует Меркли пресс-служба клуба.

С сезона-2022/2023 27-летний канадец выступал за минское «Динамо». За два сезона он провёл в общей сложности 143 матча, в которых набрал 79 (40+39) очков, в том числе в плей-офф Кубка Гагарина – 11 матчей, 7 (4+3) очков при показателе полезности «+2».