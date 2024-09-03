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Стали известны претенденты на право проведения чемпионата мира по хоккею в 2029 году

Стали известны претенденты на право проведения чемпионата мира по хоккею в 2029 году
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Федерация хоккея Словакии направила письмо в Международную федерацию хоккея, подтверждающее, что она заинтересована в организации чемпионата мира по хоккею 2029 года, сообщает Sport Aktuality.

«ИИХФ знает, что мы можем организовать ЧМ по хоккею. Мы уже проводили их дважды, оба чемпионата были успешными. В плане организации и финансов. Сегодня крайний срок подачи заявок. Поэтому сегодня я отправил письмо о заинтересованности в том, что мы подадим заявку на ЧМ по хоккею 2029 года. Есть ещё два кандидата», — цитирует президента Федерации хоккея Словакии Мирослава Шатана Sport Aktuality.

По словам Шатана, двумя другими странами, заинтересованными в проведении ЧМ в 2029 году, должны стать Венгрия и Великобритания.

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