Стали известны претенденты на право проведения чемпионата мира по хоккею в 2029 году

Федерация хоккея Словакии направила письмо в Международную федерацию хоккея, подтверждающее, что она заинтересована в организации чемпионата мира по хоккею 2029 года, сообщает Sport Aktuality.

«ИИХФ знает, что мы можем организовать ЧМ по хоккею. Мы уже проводили их дважды, оба чемпионата были успешными. В плане организации и финансов. Сегодня крайний срок подачи заявок. Поэтому сегодня я отправил письмо о заинтересованности в том, что мы подадим заявку на ЧМ по хоккею 2029 года. Есть ещё два кандидата», — цитирует президента Федерации хоккея Словакии Мирослава Шатана Sport Aktuality.

По словам Шатана, двумя другими странами, заинтересованными в проведении ЧМ в 2029 году, должны стать Венгрия и Великобритания.