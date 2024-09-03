Драйзайтль рассказал, что обсуждал с Макдэвидом их совместное будущее в «Эдмонтоне»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль рассказал, что обсуждал с Коннором Макдэвидом свой будущий контракт. Немецкий форвард подписал восьмилетнее соглашение с «Ойлерз» на общую сумму $ 112 млн.

«Не было никаких серьёзных заминок в переговорах. Я горжусь тем, что ношу майку «Ойлерз» каждый день и играю для болельщиков клуба. «Эдмонтон» — это моя единственная команда в НХЛ, и надеюсь, что я буду с «Ойлерз» на всю жизнь.

Я сделал то, что будет лучше лично для меня, и я ожидаю, что Макдэвид сделает то же самое для себя. Конечно, у нас были разговоры о совместном будущем в клубе, и я бы солгал, если бы сказал, что не хочу, чтобы он оставался здесь надолго», — цитирует Драйзайтля журналист Джейсон Грегор в соцсети Х.

Таким образом, 28-летний немецкий нападающий станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.