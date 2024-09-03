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Брэд Маршан перенёс летом три операции после травм, полученных в прошлом сезоне

Брэд Маршан перенёс летом три операции после травм, полученных в прошлом сезоне
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Капитан «Бостона» Брэд Маршан перенёс летом три операции после травм, полученных в прошлом сезоне, сообщает журналист Тай Андерсон в соцсети Х.

Канадский форвард получил разрыв сухожилия на локте и повреждения паха и брюшной полости. Форвард играл с травмой локтя весь сезон-2023/2024, а ещё две травмы получил в конце прошлого регулярного сезона.

Маршан забил 29 голов и набрал 67 очков в 82 играх в прошлом сезоне. Это девятый сезон подряд, когда Маршан набрал минимум 60 очков. В плей-офф нападающий забил три гола и сделал семь результативных передач, набрав 10 очков при показателе полезности «+2» в 11 матчах за «Брюинз».

36-летний форвард забил 401 гол и набрал 929 очков в 1029 играх за карьеру в регулярках НХЛ.

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