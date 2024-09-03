Никита Щитов назвал претендентов на Кубок Гагарина в стартовавшем сезоне КХЛ

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил перспективы «Локомотива» и назвал претендентов на Кубок Гагарина в стартовавшем сезоне КХЛ.

— Многие эксперты и журналисты считают «Локомотив» главным фаворитом сезона. Вы согласны с ними?

— Нельзя однозначно сказать, что «Локомотив» — это победитель этого сезона. Думаю, что команды, обладающие хорошим бюджетом и имеющие хороший подбор игроков, все претенденты в равной степени. Многое будет зависеть от того, как команды войдут в чемпионат и избегут ли ключевые игроки травм. Также нельзя списывать со счетов клубы, которые не обладают большим бюджетом. Уровень подравнялся, и многое будет зависеть от работы тренера. Сейчас совершенно неизвестно, кто будет играть в финале Кубка Гагарина. Картина будет вырисовываться после половины сезона, уже появятся претенденты.

— На Кубок Гагарина в этом сезоне претендует много команд?

— Я думаю, что это те команды, которые имеют хороший бюджет, – СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Локомотив», «Металлург», «Трактор», «Авангард». Все эти клубы в полной мере могут претендовать на Кубок Гагарина, — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в стартовом матче нового сезона КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл «Металлург» со счётом 3:2.