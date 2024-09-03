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Журналист НХЛ: ждём продления контракта «Эдмонтона» с Макдэвидом следующим летом

Журналист НХЛ: ждём продления контракта «Эдмонтона» с Макдэвидом следующим летом
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Журналист НХЛ Джейсон Грегор высказался о подписании нового восьмилетнего контракта нападающего Леона Драйзайтля с «Эдмонтоном». Соглашение вступает в силу с сезона-2025/2026 с кэпхитом $ 14 млн.

«Я уже больше года говорил, что ожидал продления контракта с Драйзайтлем. Он и Макдэвид любят играть вместе и считают, что их команда — законный претендент на Кубок и будет им ещё много лет. Новый контракт с Драйзайтлем предвещает продление контракта с Макдэвидом следующим летом. Это обязательно произойдёт», — написал журналист в социальной сети Х.

В прошедшем регулярном чемпионате немец сыграл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

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