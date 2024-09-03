Плющев: Разин поднял корону до такой степени, что уже дальше некуда

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поведении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина на предсезонном турнире в Магнитогорске. Специалист был недоволен действиями защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова, травмировавшего нападающего Даниила Вовченко, и увёл команду в раздевалку в середине третьего периода.

«Магнитка» совершенно заслуженно выиграла Кубок Гагарина, показала неплохой хоккей, но Андрей Разин поднял корону до такой степени, что уже дальше некуда, и это может навредить команде в будущем. В новом сезоне магнитогорцам будет сложнее, потому что на победителя Кубка Гагарина по-другому настраиваются, со всем вниманием, ответственностью и стилем игры. Если «Магнитке» не нравится жёсткая игра, то соперники это будут учитывать в своей работе. Хоккей – это всё-таки контактная, хорошая и мужская игра, она тряпочных не терпит», – цитирует Плющева «Советский спорт».