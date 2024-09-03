Стали известны подробности нового контракта Драйзайтля с «Эдмонтоном» на $ 112 млн

Стали известны подробности нового восьмилетнего контракта нападающего Леона Драйзайтля с «Эдмонтоном» на $ 112 млн. Данные о новом соглашении немецкого форварда предоставила Puck Pedia.

В первые три года действия контракта, начиная с сезона-2025/2026, Драйзайтль будет получать ежегодно по $ 1 млн плюс подписной бонус в размере $ 15,5 млн. На четвёртый год контракта Драйзайтль получит $ 1 млн плюс подписной бонус в размере $ 13 млн. На пятый год соглашения немец получит $ 1 млн плюс подписной бонус в размере $ 11,5 млн. И в заключительные три сезона нападающий получит по $ 1 млн плюс подписной бонус в размере $ 11 млн.

Кэпхит соглашения составит $ 14 млн, что сделает Драйзайтля самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ с сезона-2025/2026.