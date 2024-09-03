Новый контракт Драйзайтля по общей сумме уступает лишь соглашению Овечкина на $ 124 млн

Нападающий Леон Драйзайтль подписал новый восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн. Соглашение начинает действовать с сезона-2025/2026, кэпхит составляет $ 14 млн. Это соглашение по общей сумме является вторым в истории НХЛ.

Рекордный контракт в истории лиги подписал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. В январе 2008 года россиянин заключил с «Вашингтоном» 13-летнее соглашение на общую сумму $ 124 млн, став первым хоккеистом, подписавшим контракт более чем на $ 100 млн.

Немецкий нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков. Действие текущего контракта немецкого форварда на $ 8,5 млн в год завершается по окончании сезона-2024/2025.