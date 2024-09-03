В «Эдмонтоне» оценили возможные проблемы с потолком зарплат после контракта Драйзайтля

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн оценил подписание нового восьмилетнего контракта с нападающим Леоном Драйзайтлем на общую сумму $ 112 млн.

«Такие игроки, как Леон, особенные. В мире не так много людей, которые могут играть в хоккей так, как он. Мы никогда не сможем заменить то, что Леон привносит в игру. Он огромная часть нашей команды, был и будет ею. Для меня это никогда не было вопросом.

Конечно, в будущем у нас будут проблемы с потолком зарплат, но это нам предстоит решить в будущем. Математика такова, что нужно, чтобы в вашу команду каждый год приходили недорогие игроки. Мы хотим завоевать Кубок Стэнли и сделаем всё, что в наших силах», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате немец сыграл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.