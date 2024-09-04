О новом контракте Драйзайтля и «Эдмонтона» не объявляли из-за трагедии с Годро — источник

Североамериканский журналист Энди Стрикленд сообщил в социальных сетях, что новый контракт нападающего Леона Драйзайтля с «Эдмонтон Ойлерз» был согласован сторонами ещё несколько дней назад, но о нём не было объявлено из-за трагической смерти форварда «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро.

«Новый контракт между Драйзайтлем и «Ойлерз» был согласован ещё в конце прошлой недели, но в свете недавней трагедии было принято решение опубликовать новость только сегодня… и это правильно», — написал Стрикленд в социальной сети X.

3 сентября 2024 года было официально объявлено, что нападающий Леон Драйзайтль подписал новый восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн. Ранее, 30 августа, появилась первая информация о трагической гибели форварда «Коламбуса» Джонни Годро, который был сбит насмерть пяьным водителем во время езды на велосипеде.