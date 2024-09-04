Источник: отец Павла и Валерия Буре скончался в США на 74‑м году жизни

Во вторник в Майами на 74‑м году жизни скончался Владимир Буре — четырежды призёр Олимпиад по плаванию, дважды обладатель Кубка Стэнли как тренер «Нью‑Джерси Дэвилз», отец хоккеистов Павла и Валерия Буре. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Несколько недель назад Владимир Буре купался в океане и у него случился сердечный приступ. Его госпитализировали, бывший спортсмен жаловался на сильные боли в сердце. Ранее Буре‑старший перенёс инсульт.

«С прискорбием сообщаем о кончине Владимира Буре — 3 сентября 2024 года в городе Майами, штат Флорида. О дате похорон мы известим позже», — заявил источник.

Владимир Буре — серебряный и трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы в эстафете.

Владимир Буре стал двукратным чемпионом НХЛ в качестве тренера по физической подготовке «Нью‑Джерси Девилз» в 2000 и 2003 годах. Также он был вице‑президентом ЦСКА с 2010 по 2012 год.