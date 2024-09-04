Драйзайтль: давление есть, но мне заплатят кучу денег, чтобы я мог справиться с этим

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал о желании выиграть Кубок Стэнли с клубом. Напомним, вчера, 3 сентября, немецкий форвард подписал восьмилетнее соглашение с «Ойлерз» на общую сумму $ 112 млн. Соглашение начинает действовать с сезона-2025/2026.

«Очевидно, мы ещё не закончили работу, что делает её для меня более особенной, верно? Мы сделаем это вместе. Я просто снова рад быть частью этого и рад продолжать понемногу приближаться к конечной цели. Мы все знаем, что это такое.

Конечно, давление есть. Но, знаете, мне заплатят кучу денег, чтобы я мог справиться с этим», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

28-летний немецкий нападающий станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ. Сейчас им является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс ($ 13,25 млн в год).