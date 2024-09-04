Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд сменит номер в память о Джонни Годро

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд сменит номер в память о Джонни Годро. Об этом хоккеист написал на своей странице в социальной сети. Номер 22 он сменит на номер 13.

«Мы все потеряли удивительного человека, как на льду, так и вне его. Мои глубочайшие соболезнования всей семье Годро, особенно жене Джонни и двум детям, с которыми я имел удовольствие встретиться. Ничто не сможет заполнить пустоту в сердцах их семей и близких, но я надеюсь, что их утешит тот факт, как братья Годро повлияли на жизнь людей. Их будет действительно не хватать.

Играть со своим героем — это то, о чём большинство людей только мечтают. Прошлым летом мне посчастливилось быть товарищем по команде Джонни, и мне не потребовалось много времени, чтобы понять, каким он был великим человеком. Он был самым приветливым, искренним и смешным парнем, которого я когда-либо встречал. Он был кем-то, к кому все стремились, и я воспользовался всеми шансами, чтобы быть рядом с ним. Он не только был замечательным хоккеистом и товарищем по команде, но и был простым и действительно заботился о каждом человеке, с которым встречался.

Последние несколько лет я играл под номером 22, и это были лучшие годы. Это действительно была мечта, которая стала реальностью, и я навсегда оставлю эти воспоминания и этот номер рядом со мной. В какой-то момент моей карьеры я носил 13-й номер из-за Джонни, и теперь я буду носить его снова, чтобы почтить его память. Он проложил путь для небольших игроков и доказал, что у нас есть будущее в этой игре на самом высоком уровне. Я всегда буду благодарен ему за то, что он вдохновляет меня и других.

Покойся с миром, Джонни Хоккей», — написал Кофилд.

Фото: Страница Кофилда в соцсети