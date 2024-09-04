Каменский отреагировал на поражение «Металлурга» от «Локомотива» в матче открытия КХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал победу «Локомотива» над «Металлургом» в матче Кубка Открытия.

– Интрига сохранилась до конца матча. Конечно, сначала была видна нервозность, команды входили в игру. Потом «Локомотив» сделал себе задел, а «Магнитке» совсем чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт в самом конце. Думаю, болельщики остались довольны. А мы увидели разносторонний матч.

– Радулов уже вписался в «Локомотив»?

– Видно, что он проявляет свои лидерские качества. Такой мотор, как он, – большой плюс для команды.

– Почему «Металлург» не был похож на себя образца конца прошлого сезона?

– Сейчас только начало чемпионата после тяжёлой предсезонной работы. Всё ещё впереди. Думаю, у «Металлурга» хорошие игроки и перспективы, – цитирует Каменского Metaratings.

В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» состоялась встреча между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2.