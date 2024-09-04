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Авангард — Сибирь: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Авангард» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Омске местный «Авангард» в «сибирском дерби» примет новосибирскую «Сибирь». Встреча состоится на «Джи-Драйв Арене» и начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

«Авангард» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 занял второе место в таблице Восточной конференции. В плей-офф омский клуб в первом раунде обыграл тольяттинскую «Ладу» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Авангард» в борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи встреч.

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