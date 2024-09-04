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Автомобилист — Трактор: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Автомобилист» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге местный «Автомобилист» в «уральском дерби» примет челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В завершившемся сезоне КХЛ «Автомобилист» остановился в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, уступив в семи матчах полуфинальной серии магнитогорскому «Металлургу», который впоследствии и стал обладателем главного трофея лиги.

В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.

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