«Автомобилист» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге местный «Автомобилист» в «уральском дерби» примет челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал КХЛ.

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В завершившемся сезоне КХЛ «Автомобилист» остановился в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, уступив в семи матчах полуфинальной серии магнитогорскому «Металлургу», который впоследствии и стал обладателем главного трофея лиги.

В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.