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Роман Ротенберг заказал кимоно для всей команды СКА

Роман Ротенберг заказал кимоно для всей команды СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг обратился к клубу дзюдо «Турбостроитель» с просьбой выделить человека, который ввёл бы элементы борьбы в тренировки хоккеистов.

Президент клуба «Турбостроитель» и глава Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин предложил поработать со СКА чемпиону мира Арману Адамяну.

«Я уже успел поработать с командой – провёл с ней три недели. Тренировался с ними наравне, подключал элементы дзюдо в их работу. Скажу так, Роман Борисович уже заказал кимоно на всю команду. И для взрослых, и для детей. Поэтому в ближайшее время мы уже начнём полноценно включать в тренировки дзюдо. Дети уже подходили ко мне и спрашивали, когда же мы уже начнём бороться и работать в кимоно», – приводит слова Адамяна «Спорт день за днём».

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