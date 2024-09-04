Евгений Набоков оценил будущее голкипера Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе»

Директор по работе с вратарями «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Набоков оценил будущее голкипера Ярослава Аскарова в калифорнийском клубе.

«Это не просто очередной вратарь, которого мы приобрели. Он хочет быть вратарём франшизы, и мы хотим ему в этом помочь. Но для этого нужно много качеств. Нужно быть не просто хорошим голкипером на льду, но и трудолюбивым, психически устойчивым, ладить с товарищами по команде, быть лидером. Он должен быть костяком команды, для этого нужен характер и быть особенным. Насколько я понимаю, у него всё это есть. Посмотрим, как он справится. Мы создадим ему все условия, но всё будет зависеть от него.

Мы имеем представление о том, какой он вратарь. Аскаров отыграл два сезона в АХЛ на хорошем уровне. Конечно, ему ещё есть куда расти. Потому что вратарь номер один — это не просто последний рубеж. Нужен опыт. Нужно чувствовать команду. В работе вратаря есть много факторов. Наша задача — помочь ему. Остальное в его руках», — приводит слова Набокова RG.org.