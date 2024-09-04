«Авангард» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2024-2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 4 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Омске местный «Авангард» в «сибирском дерби» примет новосибирскую «Сибирь». Встреча состоится на «Джи-Драйв Арене» и начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

«Авангард» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 занял второе место в таблице Восточной конференции. В плей-офф омский клуб в первом раунде обыграл тольяттинскую «Ладу» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Авангард» в борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи встреч.