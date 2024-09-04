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Канарейкин назвал главного конкурента «Металлурга» на Востоке в нынешнем сезоне КХЛ

Канарейкин назвал главного конкурента «Металлурга» на Востоке в нынешнем сезоне КХЛ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что «Ак Барс» станет главным конкурентом «Металлурга» в Восточной конференции КХЛ нынешнего сезона.

«Победа «Металлурга» в Кубке Гагарина — это грандиозный успех клуба, но на Востоке есть команды, которые навяжут им конкуренцию. На Востоке около пяти команд в новом сезоне будут бороться за чемпионство. Я думаю, что главным конкурентом «Металлурга» будет «Ак Барс». На старте сезона сложности будут у «Авангарда» в связи с потерей лидеров. Если говорить о нижней и средней части таблицы, то никаких потрясений не будет», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» состоялась встреча между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2.

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