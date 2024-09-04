Маршан отказался публично обсуждать возможность подписания нового контракта с «Бостоном»

Капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан отказался публично обсуждать возможность подписания нового контракта с клубом. У 36-летнего нападающего остаётся последний год восьмилетнего контракта с командой.

«Я никогда не буду говорить о контрактных делах в СМИ. Что бы ни произошло, это останется внутренним делом между генеральным менеджером Доном Суини и моими представителями. Я собираюсь оставить всё как есть. Я думаю, что между двумя сторонами достаточно уважения, чтобы мы могли с этим справиться», — цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.

Маршан забил 29 голов и набрал 67 очков в 82 играх в прошлом сезоне. Это девятый сезон подряд, когда Маршан набрал минимум 60 очков. В плей-офф нападающий забил три гола и сделал семь результативных передач, набрав 10 очков при показателе полезности «+2» в 11 матчах за «Брюинз».